◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースが１点リードの２回に８番のジェーク・バウアーズ外野手に適時中前打を浴びて、同点に追いつかれた。打線は両軍無得点の初回に先発左腕アシュビーを攻め立て、先頭の大谷翔平が右翼線三塁打で出塁すると、続くベッツの右中間への適時二塁打で先制していたが、試合は振り出しに