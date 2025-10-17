◆第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会▽決勝前橋桜ボーイズ（群馬）４―２宮城仙北ボーイズ（東北中央）＝延長８回タイブレーク＝（１０月５日・吉井中央公園野球場）３年生が出場する支部交流大会・第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会の決勝が５日、行われた。前橋桜ボーイズ（群馬）が宮城仙北ボーイズ（東北中央）を延長８回タイブレークで下し、１１年ぶり２度目の優勝を飾った。群馬県支部１６チームと東日本ブロ