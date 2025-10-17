◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）本拠で開幕２連敗し、敵地に乗り込んできたブルワーズが、先発左腕Ａ・アシュビーを１／３回であきらめ、早々に右腕Ｊ・ミジオロウスキーを投入した。中継ぎの左腕アシュビーを先発で起用する「オープナー」で臨んだ。大谷に左腕をあてる、今ＰＳ定番の戦略だったが、右翼線を破る三塁