松屋は10月21日10時から「肉吸い」を発売する。ラインアップは「具だくさん肉吸いカルビ焼肉定食」1,470円、「具だくさん肉吸い」860円、「単品 具だくさん肉吸い」660円(各税込)の全3種。一部店舗を除く全国の店舗で取り扱う。〈関西名物の「肉吸い」を松屋流に仕立てた〉大阪をはじめ、関西地方で親しまれてきた名物料理「肉吸い」を、松屋流に仕立てた新メニュー。たっぷりの牛肉に、豆腐とシャキッとした食感の青ネギを合わせ