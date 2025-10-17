IVEのリズが、完璧なプロポーションでファンを魅了した。【写真】色白美脚…リズ、“お人形ビジュアルの最高峰”リズは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真は、広告撮影の裏側を捉えたショットで、白いキャミソールワンピースにストレートヘアを合わせたリズの姿が収められている。リズは、引き締まったボディラインや光を受けて輝く肌が際立つ完璧なプロポーションを披露。床に寝そべるよ