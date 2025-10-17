アメリカのトランプ大統領は16日、イスラム組織ハマスについて「ガザで人々を殺し続けるなら、我々が介入して彼らを殺害するしかない」と警告しました。ロイター通信などによると、ハマスはガザ地区内での支配力回復を狙い他の武装勢力と抗争を続けており、多数の死者が出ていると報じています。このような事態を受けてトランプ大統領は16日、自身のSNSに「ハマスが合意内容に反し、ガザで人々を殺し続けるなら、我々は彼らを殺害