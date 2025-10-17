かつては女性の美容習慣として語られることの多かった体毛処理。いまや男性にとっても“身だしなみの一環”として定着しつつあります。そんななか、「ワキ毛ケアしている」と回答した男性が約半数となり、3年前と比べて2倍に増加していることが、医療法人社団風林会（東京都新宿区）の男性美容皮膚科「メンズリゼ」による「男性の"ワキ毛"事情調査」でわかりました。【グラフ】「ワキ毛のケアをしている方」と「ケア方法」を3年前