「先輩って、お兄ちゃんみたいで安心します」――そんな甘い言葉に油断してはいけません。男心の庇護欲をくすぐり、あっという間に距離を詰めてしまう人がいます。妹のように見せかけながら、実は恋人の座を狙っている。大学時代にその手口で彼氏を奪われたというYさんに話を聞きました。【漫画】「先輩ってお兄ちゃんみたい…♡」から始まった略奪（全編を読む）新歓でのひと言がすべての始まりYさんの彼氏は、同じサークル