あどけない表情で笑う幼少期、爽やかな横顔が印象的な学生時代、そして日に焼けた肌と伸ばしたヒゲがワイルドな現在。そんな、一人の男性の3時代を写した3枚の写真を並べた投稿がThreadsで話題を集めています。投稿したのは、軽バンで日本一周中の舛谷風満さん（@mad_froggy513_2）。写真の劇的な変化に「幼少期と今、まるで別人！」「玉手箱を開けたみたい」と驚きの声が寄せられました。【アフター写真】爽やかな学生時代を経て