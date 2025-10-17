◇ナ・リーグ優勝決定シリーズブルワーズ―ドジャース（2025年10月16日ロサンゼルス）43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を行い、ブルワーズの剛腕新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（23）が快投をみせた。オープナーを採用し、救援左腕のアシュビーが先発したが、大谷に右翼線三塁打、続くベッツに右中間二塁