かしわ記念連覇などＧ１級競走３勝のシャマル（牡７歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は次戦でＪＢＣクラシック（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）へ向かうことになった。松下調教師が１０月１７日、発表した。同馬は秋の始動戦だった南部杯で６着。今後はＪＢＣのいずれかのレースに出走予定としていた。松下調教師は「ちょっと長いけど、（ＪＢＣスプリント）の１０００メートルは忙しい。１