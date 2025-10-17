市場の先行きを見る上で、やはり世界最大の市場である米国の動向は重要です。企業業績は依然強く、新たなイノベーションが生まれ続けています。雇用はやや気がかりではありますが、米国は「強い国」ですから、株価の上昇に違和感はありません。 日本の株価が上昇している要因としてはGDP（国内総生産）の改善、円安水準が維持されていることなどが挙げられます。日経平均株価は円安の恩恵を受ける企業が中心になってい