【韓国】 雇用統計（9月）08:00 予想2.6%前回2.6%（失業率) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（9月）18:00 予想2.2%前回2.1%（2.2%から修正）（前年比) 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予定は変更することがあります