地球温暖化の原因となる大気中の二酸化炭素について、去年1年間の増加量が観測史上最大となったことが分かりました。【映像】ブラジルでの森林火災の様子気象庁はWMO（＝世界気象機関）の要請を受けた1990年から、世界中で観測された温室効果ガスの観測データを収集し、分析しています。去年の大気中における世界の温室効果ガス濃度を解析したところ、主要な温室効果ガスの二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の世界平均濃度が