10月17日（金）の『ザワつく！金曜日』では、高嶋ちさ子が食べたいものを長嶋一茂と石原良純が当てる「どれを食べたいか選手権 ちさ子ポイント横取りSP」第2弾が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！一茂・良純が見事正解した場合は、現在ポイントレースで独走中のちさ子から100ポイントを横取りできるというルールで、ちさ子は2人ともだますことができたら3品すべて試食することができる。今回のテーマは、ちさ