「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位arrows We2 F-52E（FCNT）7位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位POCO M7 P