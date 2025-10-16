「ニードルズ（NEEDLES）」が、「ロッキーマウンテンフェザーベッド（Rocky Mountain Featherbed）」と初のコラボレーションプロダクトを10月18日に発売する。「ネペンテス（NEPENTHES）」系列各店および公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボアイテムはロッキーマウンテンフェザーベッドを象徴するヨークダウンをベースに、夕景や雪原を舞う丹頂鶴のフォトプリントをデザインしたダウンジャケットと