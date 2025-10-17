ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼線への三塁打放った。 ■わずか6球で先制点 ポストシーズンでは厳しい相手マークも影響、ここまで打撃結果が振るわなかった大谷。巻き返しを期すこの日は、序盤から先制点の口火を切る一打を記録した。両チーム無得点の初回。先頭打者で打席に入った