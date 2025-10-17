17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円安の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 50590.54円ボリンジャーバンド3σ 49064.49円ボリンジャーバンド2σ 48277.74円16日日経平均株価現物終値 48060.00円17日夜間取引終値 47742.00円5日移動平均 47538.45円ボリンジャーバンド1σ 47060.00円一目均衡表・転換線 4