17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17ポイント安の3192.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3292.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3248.71ポイントボリンジャーバンド2σ 3204.91ポイントボリンジャーバンド1σ 3203.42ポイント16日TOPIX現物終値 3192.50ポイント17日夜間取引終値 3180.00ポイント5日移動平均 3164