持ち時間は一人約10分。元中日内野手の石川駿さん（35）は、現役時代のグラウンドとは違う緊張感を味わっていた。「まさか自分が学会で発表するとは思っていませんでしたから」。9月17日、滋賀県草津市の立命大で行われた「第79回日本体力医学会大会」で石川さんは自身の研究発表を行った。テーマは「繰り返されるバッティング動作が肘関節の形態や機能に与える影響」。エクセルやパワーポイントで自ら資料のスライドを16枚作