アトレチコ・マドリード戦にフル出場したマンチェスター・ユナイテッドの宮沢ひなた（右）＝16日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は16日、各地で1次リーグ第2戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の宮沢ひなたはアウェーのアトレチコ・マドリード（スペイン）戦にフル出場した。チームは1―0で勝ち、2連勝を飾った。バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の