◎全国の天気東北から九州にかけて青空が広がり、絶好の洗濯日和となるでしょう。ただ、風が強めに吹く所がありますので、洗濯物はしっかりとめて干すようにしてください。また、九州南部や東海の内陸では夜にわか雨がありそうです。北海道は雲の多い一日となるでしょう。◎予想最高気温西日本は30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。福岡は30℃、大阪は29℃の予想です。空気は乾いているため、からっとした暑さとなりそうです。