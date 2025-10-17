３対２の大逆転勝利。日本が史上初めてブラジルに勝利した東京スタジアムでの一戦は、まるでカタールＷ杯のドイツ戦やスペイン戦の再現と言えるような試合だった。日本は71分、CKから上田綺世のヘディングシュートで逆転ゴールを決めたphoto by Ushijima Hisato前半は日本が相手にほぼ一方的に支配され、ほとんど勝機はうかがえなかったものの、後半は一転して開始からアグレッシブにプレッシャーをかけて相手を驚かせると、