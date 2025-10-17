アメリカ司法省は、第一次トランプ政権のボルトン元大統領補佐官が機密情報を違法に取り扱った疑いで起訴されたと発表しました。司法省の発表によりますと、東部メリーランド州の連邦大陪審は16日、個人用の電子メールやメッセージアプリを使って、最高機密に指定される機密情報を違法に送信した疑いなどで、ボルトン元大統領補佐官を起訴しました。送信していた文書には、将来の攻撃計画や海外の敵対勢力に関するものなど、諜報活