童話「シンデレラ」をモチーフにした北欧発ゴシック・ボディホラー映画『The Ugly Stepsister（英題）』が、邦題を『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』として2026年1月16日より公開されることが決定。日本版予告編、キービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】美醜と狂気の地獄絵巻が開幕『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』予告編本作は、童話「シンデレラ」に登場する意地悪で醜い義姉妹の一人を