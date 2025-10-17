お笑いコンビ・マユリカも出演している、ORANGE RANGEのヒット曲「イケナイ太陽」の新MVが先日公開され話題に。同曲は、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（2007年／フジテレビ系）のオープニングテーマにも起用されている。今回は本作でイケメンを演じたメインキャストたちを振り返っていきたい。【写真】懐かしい！『花ざかりの君たちへ』キャスト一覧フォトギャラリー原作は「花とゆめ」（白泉社）で19