10月4日、安倍晋三元首相の路線継承を訴える高市早苗氏が総裁となり、再び「右派ポピュリズム」に活路を見出すこととなった。前回記事〈高市早苗の「安倍路線回帰」は何をもたらすのか…自民党が抱える「致命的な病巣」〉に引き続き、自民党が抱える深刻な問題などについて見ていく。在留外国人を増やした安倍政権今回の総裁選挙でも、自民党が抱える深刻な問題が、徹底的に議論されたかといえば、うなずく人は少なかろう。そして