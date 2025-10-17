【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１６日、ロイヤル・アルバート・ホールで２日目を迎えた。初日に続いて幕内土俵入りでひときわ大きな歓声を浴びた幕内・宇良（３３）＝木瀬＝。取組は同・藤ノ川（伊勢ノ海）に勝利し、ミックスゾーンで偶然通りかかったロイヤル・アルバート・ホールの飲食店員にビールを一杯手渡されて、ゴクリ。ビールを片手に取材に応じ、取組後の一杯の味を問われる