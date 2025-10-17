◆第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会▽準決勝宮城仙北ボーイズ（東北中央）７―０流山ボーイズ（千葉）＝５回コールド＝（１０月４日、桐生・広沢球場）３年生が出場する支部交流大会・第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会の決勝が５日、行われた。群馬県支部１６チームと東日本ブロック１２支部１６チームが参加した。流山ボーイズ（千葉）は４強。※※※流山は準決勝で宮城仙北にコールド負けで４強に