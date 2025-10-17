〈長澤まさみが語る、仕事で「やり切った」と思ったことが一度もない理由「北斎にだいぶ共感できるところが…」〉から続く「週刊文春」の名物連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」に、長澤まさみさんが16年ぶりに登場。時代劇映画初主演作となる『おーい、応為(おうい)』で、葛飾北斎の弟子であり娘でもある葛飾応為を熱演した長澤さんに、その舞台裏を語っていただきました。【画像】対談に登場した長澤まさみさん◇◇◇阿川