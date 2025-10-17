KOSPI（韓国総合株価指数）が韓米関税交渉が前向きに終結するだろうという期待感から3700を突破し、史上最高値の流れを続けた。韓国取引所によると、16日のKOSPIは前日終値比2．49％上昇した3748．37で取引を終えた。前日に初めて3650台に乗った後、3700線まで突破したことになる。この日午前、金容範（キム・ヨンボム）大統領室政策室長が韓米関税交渉の見通しについて「肯定的に見ている」と明らかにし、金正官（キム・ジョング