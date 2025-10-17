犬が、お気に入りのおもちゃに対し、人間の依存症と似た状態になる可能性があるという。スイスのベルン大学とオーストリアのウィーン獣医大学の研究で、おもちゃに関する「依存症のような行動」を示す犬が全体の約3分の1に上ることが判明、執着、離脱症状、自制心の喪失といった兆候が見られる結果となった。 【写真】着替え中にワンちゃんが“ぐい～ん”まるで群馬名物「ひもかわうどん」 1歳から10歳