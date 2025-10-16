株式会社SUBARUは、2025年10月31日～11月9日に東京ビッグサイトにて開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展すると発表した。 同社ブースは、出展コンセプトを「ブランドを際立てる」とし、STIの電動＆内燃モデル、次世代BEV「Trailseeker」、タフなSUV「Wilderness」シリーズなど、ブランド戦略を体現する個性豊かな6台のコンセプトカーやプロトタイプを公開する予定だ。SUBARUらしい“安心と愉し