佐賀県鳥栖市の刑務所で16日、出所者の雇用を検討している事業者へのセミナーが開かれました。出所者の就職は「前科」が壁となり厳しい現状がありますが、セミナーの主催者は再犯防止のためにも「働くこと」の重要性を訴えています。 ■平石千夏記者「10組の事業者が集まり、出所者の雇用についてのセミナーが始まりました。」佐賀県鳥栖市の麓（ふもと）刑務所で開かれたのは、出所者の雇用を検討している福