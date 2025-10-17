果てしない寿命、変幻自在な身体、スマートな問題解決能力、したたかな生存戦略……どれをとっても植物のスペックがすごすぎる！「哲学する園芸家」による『植物哲学』は、まず植物の超絶っぷり、とりわけその桁違いの長寿命と向き合うことから始まります。控えめに言って「不老不死」植物は控えめに言って「不老不死」です。まず、ほとんどの植物には「寿命」という概念がそもそもありません。一年草（１年以内に発芽・開花・結