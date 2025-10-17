日本テレビ系報道番組「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜前11・55）などでコメンテーターを務める経済キャスター、瀧口友里奈（38）が16日、自身のSNSで第1子を妊娠していることを正式発表した。瀧口は11月に自身2冊目となる「東大教授の超未来予測」（日経BP）を刊行予定で、本紙の取材では「ダブル“出産”です」と喜びを語っていた。16日に更新したインスタグラムでは「新著の出版＆妊娠のご報告です」と書き出