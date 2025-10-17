第19回ショパン国際ピアノ・コンクールの3次予選で演奏する桑原志織さん。本選進出を決めた＝14日、ワルシャワ（（C）K.Szlezak/NIFC提供・共同）【ワルシャワ共同】ポーランドの首都ワルシャワで開かれている「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の3次予選の結果が16日発表され、東京都出身の桑原志織さん（30）、愛知県大府市出身の進藤実優さん（23）が本選進出を決めた。18〜20日に実施される本選は11人のピアニストで