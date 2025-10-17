トランプ大統領は本当に対中強硬姿勢を緩めるのか（写真：ロイター／アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]対中強硬派のコルビー国防次官が構想転換？予測不能な施策の連発で世界中を翻弄し続けるトランプ大統領だが、今度は母国アメリカの国防戦略を根底から覆す歴史的大転換に挑む腹積もりのようである。これまでの「中国抑止」を大幅に後退させ、代わって国内の治安維持に米軍のリソースを積極的に振り向けると