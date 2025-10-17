Google ストアで「紹介プログラム」がスタート！紹介された人はPixelスマホが10％OFFにグーグル（以下、Google Japan）は10日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）において再び「Google Pixel 紹介プログラム」を開始したとお知らせしています。プログラムで紹介できる人は開始時点でGoogle ストアのメール配信に登録しており、プログラムの期間限定トライアルの対象者