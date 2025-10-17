愛知県豊橋市の交差点で16日夜、70代くらいの男性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた女を現行犯で逮捕しました。16日午後7時半ごろ、豊橋市富士見台2丁目の信号のないT字路で、横断歩道を渡っていた70代くらいの男性が、左から右折してきた乗用車にはねられました。男性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた豊橋市に住む会社員の女(41)を過失運