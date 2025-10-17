現地時間10月16日、イタリア代表の正GKでキャプテンのジャンルイジ・ドンナルンマが、『 La Gazzetta dello Sport』紙のインタビューでセリエAの現状、古巣ミランへの思いなどを語った。10月のワールドカップ（W杯）予選でドンナルンマは、11日のエストニア戦（３−１）と14日のイスラエル戦（３−０）に先発出場。最後尾からイタリア代表の連勝に貢献した。グループ最大のライバル、ノルウェーとは勝点３差の２位で、11月の