OSCALのフラッグシップタフネススマホ「TANK 1」が登場！Doke Communicationは14日（現地時間）、同社が展開する「OSCAL」ブランドにおける新商品としてフラッグシップタフネススマートフォン（スマホ）「OSCAL TANK 1」（Doke Electronics製）を発表しています。大手ECサイト「AliExpress」にて全世界向けに2025年10月14日（火）に発売され、日本からも購入できるようになっています。販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）と内