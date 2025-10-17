今どき珍しいヤクザらしいヤクザ構成員数減少の一途をたどる暴力団社会において、「今どき珍しいヤクザらしいヤクザ」と内外から評価されているのが、六代目山口組の中核組織「弘道会」の野内正博・新会長だ。中学卒業後に極道社会に入ると、'90年に高山清司・現相談役が率いていた高山組に加入。高山組内に野内組を結成した後、'05年に弘道会の直参となってキャリアを重ね、今年9月25日に四代目会長就任の儀式を行った。その名が