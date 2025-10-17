埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、逮捕された男が「2人に恨みはなかった」と話していることがわかりました。【映像】木村容疑者が勤務していた老人ホーム木村斗哉容疑者（22）は15日、老人ホームに入所していた小林登志子さん（89）を殺害した疑いがもたれています。同じ施設では上井アキ子さん（89）も死亡しています。その後の捜査関係者への取材で、木村容疑者が老人ホームに勤務していた時