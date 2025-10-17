ウルトラハイスペックモデルや変形機構搭載など、個性強烈なモバイルゲームマシンが多数登場！君ならどれを選ぶ！？去る2025年9月25日（木）から28日（日）の4日間、千葉県幕張にある幕張メッセにて、家庭用（コンシューマ）ゲームとその関連製品やサービスなど一堂に会する日本最大の展示イベント、東京ゲームショウ2025が開催されました。（主催：CESA）いわゆるゲーム機と言えば、ゲームハードメーカーが開発・販売をしている据