きょうは前線を伴った低気圧が抜けていき、日本列島は高気圧に覆われます。そのため、東北から九州までの広い範囲でさわやかな秋晴れとなる見込みです。絶好の洗濯日和になりますので、きのうまでは日ざしが少なかった地域もたまった洗濯物をまとめて干すチャンスでしょう。いっぽうで北海道は雲が広がりやすくなりそうです。気温は全国的に平年より高く、特に東日本ではきのうと比べて気温が上昇しそうです。九州や四国の一部では