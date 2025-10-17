ロシアによる侵略が続くウクライナで、ロシア軍が撤退した地域の地雷処理活動が本格化している。国土の２３％で地雷が敷設されている可能性があるとされる中、２２日からは東京で「復興に向けた加速」をテーマに掲げたウクライナ地雷対策会議が開かれる。無人機や人工知能（ＡＩ）など新たな技術の活用による地雷処理の迅速化が期待されている。（キーウ蒔田一彦）キーウ中心部の北西約７０キロ・メートルにあるキーウ州イワ