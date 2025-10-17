¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤Î¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Â­¤ò¡ÈÆæ¤Î·ãÄË¡É¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤Ï16Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÄËÉ÷¤«¤Ê¡Á¡£·ù¤ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡¢²Èµ¢¤Ã¤Æ¡ÊÂ­¤¬¡Ë¡È¥¤¥¿¡¼¥Ã¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£Â­¤Î¹Ã¤¬ÄË¤¯¤Æ¡£¤Ò¤­¤º¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤¯¤é¤¤ÄË¤¯¤Æ¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç·¤Ã¦¤²¤Æ¡È¥¤¥¿¥¤¡¢¥¤¥¿¥¤¡¢¥¤¥¿¥¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£