学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「トレファク」はなんの略語？「トレファク」はなんの略か知っていますか？ヒントは、日本語にすると「宝物の工場」になりますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「トレジャー・ファクトリー」を略した言葉でした！